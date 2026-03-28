L' arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia in visita al carcere di Secondigliano

Questa mattina alle 9.30, il cardinale don Mimmo Battaglia ha visitato il carcere di Secondigliano, noto come casa circondariale “Pasquale Mandato”. La visita si è svolta nel rispetto degli orari programmati, con un incontro con le autorità e i detenuti presenti nella struttura. Nessun dettaglio sulle attività svolte durante l'iniziativa è stato reso noto.

Questa mattina, alle ore 9.30, il cardinale don Mimmo Battaglia farà visita alla casa circondariale “Pasquale Mandato” di Napoli-Secondigliano. Al centro dell’incontro la celebrazione della Santa Messa, un gesto che l’arcivescovo di Napoli ha voluto in prossimità della Settimana Santa come segno concreto di vicinanza alle persone private della libertà personale. La visita è parte di un impegno più ampio dell’Arcidiocesi nei confronti del mondo carcerario. Di recente, infatti, presso il Centro diocesano di Pastorale Carceraria, è operativa la prima comunità intercongregazionale dedicata a questo settore: cinque religiose di congregazioni diverse, riunite in un’unica équipe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - L'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia in visita al carcere di Secondigliano Articoli correlati Don Mimmo Battaglia: «Grazie Papa Leone, la tua visita a Napoli messaggio di pace»Don Mimmo Battaglia, la città accoglierà papa Leone l’8 maggio, nel giorno dell’anniversario dell’elezione. Leggi anche: Incendio teatro Sannazaro, don Mimmo Battaglia: "Napoli ha imparato da secoli a rialzarsi dalle sue macerie" Tutto quello che riguarda Mimmo Battaglia Temi più discussi: DON MIMMO BATTAGLIA IN VISITA AL CARCERE DI SECONDIGLIANO; Tutti gli uomini di Battaglia: chi occupa i posti di potere nella Chiesa di Napoli; Domenico Caliendo, il 14 aprile messa in suo ricordo presieduta dal cardinale Battaglia; IL FILO DI PERLE – Ai mercanti della morte, a voi che fate affari con il sangue degli uomini (Don Mimmo Card. Battaglia). Diocesi: Napoli, sabato il card. Battaglia in visita al carcere di SecondiglianoSabato 28 marzo, alle 9.30, il card. Mimmo Battaglia farà visita alla casa circondariale Pasquale Mandato di Napoli-Secondigliano. Al centro dell’incontro la celebrazione della santa messa, un gesto ... agensir.it Don Mimmo Battaglia, l'arcivescovo di Napoli in libreria con Ostinata SperanzaLa voce autentica di monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, diventa elemento guida tra lettere, omelie, interventi nati dall'esperienza di vita e fede ... ilmattino.it Lettera ai Mercanti di morte del Card. Mimmo Battaglia Un appello forte e senza compromessi contro la logica della guerra e del profitto che calpesta la vita umana. Parole che nascono dalla ferita, ma che aprono alla speranza: perché anche nel buio più profo - facebook.com facebook