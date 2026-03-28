Un episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, dove sono stati trovati una donna e un bambino nel laghetto locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dettagli sulle identità delle persone coinvolte o sulle modalità dell’accaduto.

Castelguglielmo, donna e bambino trovati nel laghetto: cosa sappiamo. Un ritrovamento drammatico, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo, scuote Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. I corpi senza vita di una donna e di un bambino di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale in via Perarolo, al confine con il comune di Canda. A dare l’allarme è stato un passante, che ha notato i due corpi galleggiare sull’acqua. I soccorsi e il recupero dei corpi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rovigo, supportati dai sommozzatori e dall’elicottero del reparto volo di Bologna. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Laghetto di Castelguglielmo, bimbo e donna in acqua: il dettaglio che orienta le indagini

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