L’addio a Micheli re delle mostre fiorentine Nel testamento dell’architetto le donazioni per la cultura

A Firenze si piange la scomparsa dell'architetto Piero Micheli, noto per aver organizzato numerose mostre nella città. Nel suo testamento, Micheli ha disposto donazioni a favore di iniziative culturali e artistiche. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo dell’arte e dell’architettura locale, mentre le autorità si preparano a gestire le disposizioni testamentarie e i progetti lasciati in eredità.

Firenze, 28 marzo 2026 – Lutto a Firenze per la morte dell'architetto Piero Micheli, che, come ricorda l' Accademia delle Arti del Disegno nel dare la notizia della sua scomparsa, “è stato uno degli operatori culturali nel campo dell'allestimento delle mostre più importanti della Firenze dagli anni Sessanta del Novecento agli anni Novanta”. Accademico d'onore dell'Accademia delle Arti del Disegno dal 2022, “l'Accademia lo ricorda quale presenza partecipe e appassionata sempre caratterizzato da discreta eleganza ed entusiastica capacità d'intervento. L'architetto Micheli nel suo testamento depositato presso lo Studio Steidl ha voluto ricordare attraverso legati alcune importanti istituzioni fiorentine tra cui la nostra Accademia di cui era membro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’addio a Micheli, “re” delle mostre fiorentine. Nel testamento dell’architetto le donazioni per la cultura Articoli correlati Leggi anche: Cresce la cultura del dono: nel 2025, effettuate 20mila donazioni di sangue nel Foggiano Il mondo della cultura piange la morte a 87 anni dell’architetto Francesco GuerrieriÈ stata figura cardine del restauro monumentale e della tutela del paesaggio in Italia e all'estero: il cordoglio delle istituzioni FIRENZE – Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'addio a Micheli re delle mostre... Discussioni sull' argomento Samuele Lazzari, in 500 per l’addio a Samu, morto in moto a 21 anni: Ora potrai passeggiare in cielo con la mamma; Cosenza, ma che fine ha fatto Micheli? Consulente a… chiamata; Addio a Mario Laganà, protagonista della politica calabrese e nazionale; Conte perde Lobotka addio Napoli | bastano 25 milioni. Addio a Nunzia Mirabito, la maestra che amava i gialliNunzia Mirabito, Annunziata Mirabito, Scuola Elementare Micheli, Scuola Micheli, Chiesa di San Leonardo, San Leonardo, Andrea Grignaffini, Asia Rossi, Giorgio Faletti, Fotografia in bianco e nero ... gazzettadiparma.it Giornate FAI di Primavera 2026 a Casarano Altre foto di Giovanni de Micheli da #Casarano su: https://notizie.comuni-italiani.it/foto/114227 #GiornateFAI #FAI #castellopiosangiovanni @follower - facebook.com facebook