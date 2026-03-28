Martino Zambaiti, imprenditore residente a Milano, è scomparso. Anche se viveva in città, ogni venerdì sera tornava a Leffe, dove passava il fine settimana. La notizia del decesso ha suscitato reazioni di rispetto tra conoscenti e colleghi. La sua assenza è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa.

IL LUTTO. Anche se abitava a Milano, l’imprenditore Martino Zambaiti ogni venerdì sera tornava a Leffe, dove trascorreva il fine settimana. Nelle ore successive alla sua scomparsa, avvenuta lunedì in seguito a una malattia, è stato descritto come un uomo legatissimo al paese e alla Val Gandino; e proprio a Leffe giovedì pomeriggio una folla composta e silenziosa si è riunita nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo per l’ultimo saluto e per stringersi attorno alla moglie Brunella Radici, il figlio Mattia e le figlie Francesca e Isabella, il fratello Giancarlo. C’era anche Luca Percassi: nipote acquisito di Zambaiti, ha definito lo zio «una persona unica e speciale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’addio a Martino Zambaiti: «Eri rispettato da tutti»

Articoli correlati

“Eri la roccia”. Addio Vincenzo, il poliziotto amato da tutti: l’annuncio, una tragediaUn lutto profondo ha colpito la polizia di Palermo e l’intera comunità che negli anni aveva imparato a conoscerlo e stimarlo.

Leggi anche: Leffe piange l’imprenditore Martino Zambaiti:«Onesto e generoso»

Una selezione di notizie su Martino Zambaiti

Argomenti discussi: PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Storia e trionfi della Nazionale esposti al Donizetti.

L’addio a Martino Zambaiti: «Eri rispettato da tutti»Anche se abitava a Milano, l’imprenditore Martino Zambaiti ogni venerdì sera tornava a Leffe, dove trascorreva il fine settimana. ecodibergamo.it

Leffe piange l’imprenditore Martino Zambaiti:«Onesto e generoso»Aveva 82 anni, fu industriale del tessile. Ex presidente della Banca di Bergamo e alla guida di svariate attività commerciali. Il 26 marzo i funerali. ecodibergamo.it