A Bergamo si sono tenuti i funerali di Beppe Savoldi, ex calciatore noto per aver giocato con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli. La cerimonia si è svolta nella chiesa del cimitero monumentale di Ognissanti, dove amici e familiari hanno reso omaggio alla sua carriera e alla sua vita. Savoldi si è spento lasciando un ricordo nel mondo del calcio.

I FUNERALI. A Bergamo nella chiesa del cimitero monumentale di Ognissanti l’ultimo saluto a Beppe Savoldi, storico centravanti dell’Atalanta, del Bologna e del Napoli. Nella chiesa di Ognissanti del cimitero monumentale di Bergamo si sono raccolte circa duecento persone per l’addio a Beppe Savoldi, uno dei bomber più amati del calcio italiano, morto giovedì all’età di 79 anni dopo una lunga malattia. La funzione è stata celebrata da padre Marco Bergamelli dei Cappuccini di Bergamo, che durante l’omelia ha ricordato l’uomo oltre al calciatore. «Gesù gli farà i complimenti per come ha vissuto i suoi doni», ha detto. Parole che hanno sottolineato non solo il talento sportivo, ma anche la capacità di Savoldi di rendere più bella la vita degli altri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’addio a Beppe Savoldi: «Gesù gli farà i complimenti per come ha vissuto i suoi doni»

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A Bergamo nella chiesa del cimitero monumentale di Ognissanti l’ultimo saluto a Beppe Savoldi, storico centravanti dell’Atalanta, del Bologna e del Napoli. x.com