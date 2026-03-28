La sostituzione in panchina ha un effetto positivo sul Siviglia

Il club spagnolo ha annunciato il cambio di allenatore, con Luis García che farà il suo debutto sulla panchina durante la partita contro l'Oviedo, in programma il prossimo 5 aprile alle 18:30. La sostituzione dell'allenatore precedente ha portato a un effetto positivo sulla squadra, che si prepara alla sfida nella regione della Tartiera Carlos. La partita si svolgerà nella domenica di Pasqua.

2026-03-28 10:57:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Piazza Luis García Farà il suo debutto sulla panchina del Siviglia proprio il giorno della Domenica di Pasqua 5 aprile nella Tartiera Carlos contro Oviedo A 18:30. Sarà la prima delle nove finali che la squadra del Nervión giocherà nella sua corsa alla permanenza. La zona retrocessione è a soli tre punti di distanza. L’allenatore del Real Madrid ha affrontato quattro volte al Oviedo tutto in Seconda. Con Maiorca firmato due pareggi nel 2021 (2-2) e (0-0). Con Alaves In 2223, una vittoria e una sconfitta (2-1) e (1-0). Otto allenatori sono caduti in tre anni e mezzo a Siviglia. Piazza Garcia che succede a Matías Almeyda, lo è il nono. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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