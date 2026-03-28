La scuola italiana tra violenza giovanile e ricerca di un rigore educativo

Negli ultimi anni si sono moltiplicati episodi di violenza tra i giovani nelle scuole italiane, segnalati da istituti e forze dell’ordine. Si registra anche un calo dell’età in cui si verificano i primi comportamenti devianti, mentre crescono le preoccupazioni riguardo al disagio psicologico di molti minori. Questi dati evidenziano un cambiamento nei fenomeni di violenza e nella condizione dei ragazzi nelle scuole.

Episodi di violenza e criminalità denunciano il crescente cambiamento ed il disagio psicologico vissuto dai minorenni, con un significativo abbassamento dell’età di esordio delle prime condotte devianti. Reati compiuti nella prima età adolescenziale manifestano il profondo disagio psicologico vissuto dai ragazzi, spesso inclini ad esprimere le proprie difficoltà relazionali con atti impulsivi e violenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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