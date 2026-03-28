La scuola che previene | perché servono pedagogista ed educatore in ogni istituto

Recenti episodi di violenza nelle scuole italiane, tra cui un episodio in cui un tredicenne ha accoltellato una docente, hanno portato alla ribalta la questione della presenza di pedagogisti ed educatori nelle istituzioni scolastiche. Samuele Amendola, pedagogista e vicepresidente nazionale di un’associazione di pedagogisti, ha sottolineato l’importanza di questa figura per la prevenzione e il supporto nelle scuole.

Samuele Amendola, Pedagogista e Vicepresidente Nazionale APEI - I recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto episodi di violenza nelle scuole italiane – fino al drammatico caso dell’accoltellamento di una docente da parte di un tredicenne – ci obbligano a una riflessione profonda. Non possiamo limitarci alle solite risposte emergenziali. La scuola non è, e non può diventare, un luogo da presidiare con strumenti di controllo: è, prima di tutto, un contesto educativo, relazionale, umano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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