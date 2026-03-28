la sconfitta porta a galla i problemi soffocati

Il referendum si è concluso con una sconfitta del fronte del Sì, facendo emergere tensioni e criticità precedentemente nascoste. La vittoria dei contrari ha evidenziato come, anche in assenza di modifiche costituzionali, i problemi legati alla stabilità politica siano stati portati alla luce. La situazione attuale suggerisce che il risultato elettorale avrà ripercussioni sulla composizione del governo e sulla sua capacità di mantenere l’ordine.

ITALIA. Era davvero una pia illusione che il referendum, anche in caso di sconfitta del fronte del Sì, non avrebbe intaccato il governo, né la sua stabilità né la sua composizione. Ma evidentemente il netto rifiuto della riforma della magistratura da parte dell’elettorato - raramente così numeroso ad un referendum - sta provocando un terremoto interno le cui onde si spingono più lontano di quanto potessimo immaginare. È come se la sconfitta avesse fatto venire a galla tutti i problemi e le contraddizioni che hanno contraddistinto questi quattro anni ma che pure sono stati soffocati dal potere, dall’immenso potere, che il centrodestra a guida post missina aveva conquistato dopo decenni di astinenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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