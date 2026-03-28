La Russia vieta l’export di carburanti

La Russia ha annunciato il divieto di esportare benzina a partire dalla data stabilita. La misura riguarda tutti gli operatori del mercato e mira a limitare le spedizioni di carburanti verso l’estero. La decisione è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore nel prossimo futuro, senza indicazioni su eventuali eccezioni o modifiche.

L'esportazione di benzina dalla Russia sarà vietata per tutti gli operatori del mercato a partire dal 1° aprile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - La Russia vieta l’export di carburanti Articoli correlati Borse di oggi 6 marzo | Europa cauta, nuovi rincari per i carburanti, l’avvertimento del Qatar: stop all’export di energia. La diretta(Fausta Chiesa)?Il Kuwait riduce la produzione di petrolio dopo aver esaurito lo spazio di stoccaggio per il greggio. La Russia può guadagnarci dallo stop al suo export di gas verso l’EuropaLa Russia ha capito di poterci guadagnare dallo stop al suo export di gas verso l’Europa. Russia Bans Fuel Exports as Drones Disrupt Supply Contenuti utili per approfondire Russia vieta Temi più discussi: Russia, un tribunale vieta il documentario premio Oscar e BAFTA 'Mr Nobody Against Putin'; Mosca vieta l’export di benzina: stop dal 1° aprile al 31 luglio; La Russia rompe l’assedio a Cuba: petroliere in rotta contro le sanzioni USA; In Russia è vietato non avere figli: obbligo di consulenza psicologica per chi non vuole diventare madre. Russia, un tribunale vieta il documentario premio Oscar e BAFTA 'Mr Nobody Against Putin'Mr Nobody Against Putin si basa su filmati segreti girati dall'insegnante Pavel Talankin, che denuncia il piano del Cremlino per indottrinare gli alunni dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il film ... msn.com Russia, iPhone vietati per paura spionaggioLe autorità russe hanno deciso di vietare l’uso di iPhone e altri dispositivi Apple per il crescente timore di spionaggio. Il provvedimento, che riguarda migliaia di funzionari e dipendenti statali, è ... 105.net La Corte di giustizia UE si pronuncia sul regolamento dell’Unione europea che vieta l’aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici riconducibili a cittadini della Russia Giustizia Amministrativa - News UM n. 31/2026. La Corte di giustizia UE si pron - facebook.com facebook