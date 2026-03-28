Ieri, agenti della Polizia locale e i tecnici comunali hanno effettuato un controllo in un deposito di attrezzi situato nell’area verde Baden Powell, di proprietà pubblica. La verifica è stata avviata a seguito di alcune segnalazioni di cittadini che avevano notato un’attività insolita nell’area. Durante l’intervento, è stato riscontrato che il locale era stato occupato come bivacco da parte di persone senza fissa dimora.

Operazione congiunta fra Polizia locale e tecnici comunali nell'area verde "Baden Powel" di Santarcangelo per ripristinare la situazione Servizio congiunto per gli agenti della Polizia locale e i servizi tecnici del Comune, che ieri (venerdì 27 marzo) hanno ispezionato un deposito attrezzi nell'area verde Baden Powell di proprietà pubblica, a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini che avevano notato un insolito passaggio di persone che entravano e uscivano dal magazzino. Agenti e tecnici hanno constatato che all'interno del deposito era stato realizzato un bivacco con presenza di materassi, coperte e altri segni di una recente occupazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - La rimessa degli attrezzi del parco diventa bivacco per sbandati, scatta lo sgombero

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