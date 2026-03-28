La Pubblica Assistenza saluta lo storico volontario Addio Mauro colonna dell’associazione

La Pubblica Assistenza di Prato ha annunciato la scomparsa di Mauro Baralla, figura di lungo corso all’interno dell’associazione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato che ricorda il ruolo di Baralla come uno dei volontari più presenti nel tempo. La sua perdita rappresenta un momento di lutto per l’organizzazione e per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Prato, 28 marzo 2026 – Grave lutto per la Pubblica Assistenza L’Avvenire di Prato: se n’è andato un personaggio storico dell’associazione, Mauro Baralla. Aveva 74 anni. "Oggi salutiamo non solo un volontario storico e una colonna della nostra associazione – dicono da via San Jacopo – ma un vero e proprio compagno di viaggio, un amico prezioso con cui abbiamo condiviso un pezzo fondamentale della nostra storia.?Ripensando a tutto il cammino fatto insieme, è impossibile separare il ricordo di Mauro dalla vita stessa della nostra associazione. Mauro ha intrecciato a lungo la sua strada con la nostra missione: non c'è un traguardo, un progetto o un momento cruciale in cui non si sia percepito il suo sostegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pubblica Assistenza saluta lo storico volontario. “Addio Mauro, colonna dell’associazione” Articoli correlati L’addio a Mauro Ciaponi. Dal sindacato alla città: "Instancabile volontario"Una vita nel sindacato del Comprensorio del Cuoio, occupandosi in modo particolare del calzaturiero, dagli anni della grande espansione delle... Leggi anche: Mauro Guerra cita Tortora. L’ex veterinario ha postato lo storico discorso dell’innocenza Una raccolta di contenuti su Pubblica Assistenza Discussioni sull' argomento Pubblica Assistenza di Travo, per i giovani volontari una borsa di studio in memoria di Fiorenzo Bonetti; Montespertoli inaugura la nuova sede della P.A. Croce d'Oro; Addio a Bruno Chiarini, il volontario-artista di Tavarnuzze: il cordoglio della Pubblica Assistenza; Farmavaldera: donati strumenti per la formazione alla rianimazione a Pubblica Assistenza e Misericordia. Pubblica Assistenza di Fucecchio e Stabbia, si rinnova Comitato DirettivoSabato 29 marzo la Pubblica Assistenza di Fucecchio e Stabbia rinnoverà il proprio Comitato Direttivo. Un appuntamento importante, che offre l’occasione ... gonews.it Aveva 82 anni. Il ricordo di affetto e gratitudine dalla Pubblica Assistenza - facebook.com facebook