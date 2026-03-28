La Pasqua canta con Francesco

Domenica prossima alle 17,30, nella chiesa di San Francesco a Lucca, si terrà un evento musicale dedicato alla Pasqua. L'iniziativa vede coinvolto un noto artista che si esibirà con un concerto. L'ingresso è libero e aperto al pubblico. La chiesa sarà aperta per accogliere i partecipanti fino a esaurimento dei posti disponibili.

Lucca, 28 marzo 2026 - Sarà la chiesa di San Francesco ad accogliere domenica prossima alle 17,30 il tradizionale concerto “Cantando la Pasqua di Francesco”, promosso dalla Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro in omaggio a San Francesco d’Assisi, nell’anno dell’ottocentesimo anniversario della sua morte. Accanto alla Filarmonica Luporini saliranno in scena la Cappella musicale della Cattedrale di San Miniato e la Corale “San Genesio” della Diocesi di San Miniato di Pisa, entrambe preparate e dirette dal maestro Carlo Fermalvento, insieme al Coro di Montughi di Firenze, preparato e diretto dal maestro Enrico Rotoli. La direzione del... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pasqua canta con Francesco Articoli correlati Pasqua in musica. Nel nome di. San FrancescoAnche il tradizionale concerto di Pasqua sarà dedicato a Francesco nell’Ottocentesimo anniversario della sua morte. Sanremo 2026, Francesco Renga canta Il meglio di me. Testo e di cosa parla la canzoneQuella di Francesco Renga a Sanremo è una storia che il pubblico conosce bene. Sanremo 2026 - Max Pezzali canta Gli anni Tutto quello che riguarda Pasqua canta Discussioni sull' argomento Sito Istituzionale | Concerti gratuiti di Pasqua nelle Chiese della città; ‘Canto di passione’ nella matrice. Don Salvatore: per pregare e meditare prima della Pasqua; Calamandrana, l’antico canto delle uova, invito al dono di Pasquetta con canti e balli folk; Triduo Pasquale 2026. Buona Pasqua a Noi! Una canzoncina allegra e tenera per festeggiare la Pasqua con il cuore Pensata per bimbi del nido, scuola dell’infanzia e primaria si canta con i gesti per aiutare tutti a ricordare Un messaggio semplice e potente di pace - facebook.com facebook