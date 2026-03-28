Su social media è stata condivisa una foto che ritrae il momento della nascita di Allegra, la prima figlia di Briga e Arianna Montefiori. La comunicazione ha coinvolto molti follower, portando alla luce un percorso personale segnato da diverse difficoltà. La notizia ha suscitato emozioni tra gli utenti, che hanno commentato con affetto il lieto evento.

Un momento di gioia e commozione ha conquistato i social: Briga e Arianna Montefiori hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Allegra. La coppia ha condiviso uno scatto direttamente dall’ospedale, mostrando per la prima volta la bambina e accompagnando l’immagine con una frase semplice ma intensa: “ Figlia di un immenso Amore. 25 marzo 2026 ”. Una notizia che segna il coronamento di un lungo percorso personale e di coppia, seguito con affetto da migliaia di fan. La relazione tra il cantante e l’attrice, iniziata nel 2019 e ufficializzata con il matrimonio nel 2021, è sempre stata vissuta con grande trasparenza anche nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La nascita di Allegra: la foto di Briga e Arianna racconta un percorso doloroso che pochi sanno

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