La Mummia 4 | la famiglia si riunisce! Anche John Hannah torna nel cast

La produzione di La Mummia 4 sta per riprendere, con il cast che si arricchisce di nuovo e vecchi volti. Secondo quanto riferito da una fonte di settore, uno degli attori che aveva partecipato ai precedenti film della serie ha confermato il suo ritorno. La ripresa delle riprese è prevista in Egitto, mentre le notizie ufficiali sulla data di uscita non sono state ancora comunicate.

La spedizione verso l’Egitto sta per ripartire e, questa volta, nessuno resterà a casa. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, John Hannah è ufficialmente tornato a bordo per La Mummia 4 (The Mummy 4), il nuovo capitolo della celebre saga targata Universal Pictures. L’attore britannico riprenderà l’iconico ruolo di Jonathan Carnahan, il fratello pasticcione e opportunista di Evelyn, ricongiungendosi così ai protagonisti storici Brendan Fraser e Rachel Weisz. La produzione inizierà il prossimo autunno tra Londra e il Marocco, con una data di uscita già fissata per il 19 maggio 2028. Per celebrare questo atteso ritorno, Universal riporterà nelle sale americane La Mummia – Il ritorno il 27 marzo 2026, in occasione del suo 25° anniversario. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - La Mummia 4: la famiglia si riunisce! Anche John Hannah torna nel cast Articoli correlati La mummia, John Hannah: "Mi sentivo un bambino in un negozio di caramelle sul set"La star del franchise con Brendan Fraser e Rachel Weisz ha ricordato il periodo felice trascorso sul dei film di Stephen Sommers. Scrubs, il cast si riunisce per la premiere del revival che riprende 16 anni dopoLa première del revival di Scrubs, che debutta più di quindici anni dopo, ha riportato sul red carpet un cast che sembra non aver mai lasciato il... Aggiornamenti e notizie su Anche John Hannah Temi più discussi: La Mummia 4: la famiglia si riunisce! Anche John Hannah torna nel cast; La Mummia 4, annunciato un altro grande ritorno dal cast dei film originali!; John Hannah tornerà ne La Mummia 4 insieme a Brendan Fraser e Rachel Weisz; La Mummia 4, il colpo al cuore dei fan: torna il personaggio che nessuno si aspettava. La Mummia 4: la famiglia si riunisce! Anche John Hannah torna nel castUfficiale: John Hannah tornerà nei panni di Jonathan in La Mummia 4 accanto a Brendan Fraser e Rachel Weisz. Al cinema dal 19 maggio 2028. universalmovies.it La Mummia 4, annunciato un altro grande ritorno dal cast dei film originali!A quanto pare Brendan Fraser e Rachel Weisz non saranno gli unici protagonisti della saga originale a tornare nel prossimo ... cinema.everyeye.it Torna anche il fratello! Rachel Weisz e Brendan Fraser si riuniranno a John Hannah per completare l'epico trio de La mummia Non vediamo l'ora di rivederli! #cinema #lamummia - facebook.com facebook In effetti, lui non poteva mancare. Anche John Hannah sarà nel cast de LA MUMMIA 4, ritrovando così Brendan Fraser e Rachel Weisz! #Cinema #TheMummy x.com