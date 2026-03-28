Negli ultimi anni, la kombucha è diventata un prodotto comune nei supermercati, passando da un alimento poco conosciuto a una presenza costante sugli scaffali. Originariamente considerata una bevanda artigianale, oggi viene prodotta in grandi quantità e distribuita su larga scala. La sua popolarità si è diffusa rapidamente, portando a un aumento della richiesta tra i consumatori.

La kombucha è passata in pochi anni da oggetto misterioso da negozio bio a presenza stabile sugli scaffali dei supermercati. Una bevanda fermentata a base di tè, zucchero e una coltura simbiotica di batteri e lieviti, il cosiddetto SCOBY. Il racconto che la accompagna è sempre lo stesso: depura, riequilibra, migliora. Il problema è che, nel mondo del cibo, le promesse sono spesso più veloci delle prove. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Non si tratta più solo di tradizione o suggestione, ma di studi clinici condotti su esseri umani. Non molti, ma sufficienti per iniziare a tracciare una direzione. Il primo dato rilevante riguarda il microbiota intestinale, cioè l’insieme dei microrganismi che abitano il nostro intestino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La kombucha funziona davvero oppure è solo moda?

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