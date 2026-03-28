Nel 1996 si disputò allo stadio Kosevo di Sarajevo la prima partita tra Bosnia e Italia dopo diversi anni di conflitto armato. La gara, giocata a mezzogiorno, si svolse in condizioni difficili, con l’impianto di illuminazione mancante. Trenta anni fa, questa partita rappresentò un evento simbolico in un contesto segnato dalla guerra, e le parole di alcuni commentatori hanno ricordato quei momenti.

C’è un motivo se il 6 novembre 1996 Bosnia e Italia scendono in campo all’ora della pausa pranzo: lo stadio è privo di illuminazione. Nel bel mezzo degli anni Novanta la felicità può trovare dimora in più di un punto del mappamondo, ma sicuramente non ha fatto un pensierino a Sarajevo. Ma quel 6 novembre allo stadio Kosevo, gremito come non mai, il pallone torna a rotolare dopo quattro anni di guerra: il lungo assedio nella capitale è giunto al termine. Anche se la città sanguina ancora: il maxischermo dello stadio è perforato dalle pallottole, così è stato coperto da uno striscione che recita “Grazie azzurri”. Sì, l’Italia vicecampione del mondo ha avuto una splendida idea a visitare Sarajevo: la prima storica sfida fra gli azzurri e la Bosnia nasce qua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La guerra, Sacchi e le parole di Pizzul: trent'anni fa il primo storico Bosnia-Italia (finito male)

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