la guerra in iran la lezione per la nato

Nel quadro delle tensioni internazionali, si evidenzia come la situazione in Iran abbia portato a riflettere sulla condizione della Nato, che sembra attraversare difficoltà evidenti. Le controversie e i contrasti nella regione hanno acceso un dibattito sulla sua efficacia e sul ruolo che potrebbe svolgere in scenari di crisi. La discussione si concentra sulle capacità e limiti delle alleanze militari in un contesto globale in rapido mutamento.

MONDO. «Dio è morto» sosteneva Nietzsche. Forse la Nato non è un dio in politica internazionale, ma certamente non sta molto bene. Dal 1958 ha esercitato sicuramente un ruolo fondamentale come collante politicomilitare tra le due sponde dell’Atlantico e come «longa manus» della supremazia americana in Europa. I veri e propri insulti («codardi») degli ultimi giorni di Trump nei confronti di alleati contrari a farsi coinvolgere in operazioni militari in Iran, sono la «ciliegina» su una torta fatta di numerose dich iarazioni di insofferenza verso la Nato. Il presidente americano, sotto pressione per gli scarsi risultati raggiunti nello... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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