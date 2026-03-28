La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento Braccio di ferro con il Monaldi | Servono valutazioni approfondite

La famiglia di un bambino di Napoli ha presentato una richiesta di risarcimento di tre milioni di euro all’ospedale Monaldi, in seguito a un intervento di trapianto che si è concluso senza successo. Nel frattempo, si confrontano le posizioni tra i legali della famiglia e i rappresentanti dell’ospedale, che hanno dichiarato la necessità di valutazioni più approfondite sulla vicenda.

Napoli, 28 marzo 2026 – Tre milioni di euro. A tanto ammonta la richiesta di risarcimento inoltrata dalla famiglia Caliendo all’ospedale Monaldi di Napoli per il trapianto fallito sul piccolo Domenico. Una “legittima proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda” per la quale “non vi è nulla da vergognarsi”, mette nero su bianco Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bimbo di due anni, morto dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. Le accuse della famiglia Caliendo. La replica dell’ospedale. “I dirigenti del Monaldi si dimettano”. Le accuse della famiglia Caliendo. L’avvocato Petruzzi ha scritto al governatore campano Roberto Fico lamentando l’assenza di una risposta da parte dell’azienda sanitaria che – accusa – resta “indifferente, opaca, istituzionalmente sorda”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento. Braccio di ferro con il Monaldi: “Servono valutazioni approfondite” Articoli correlati Leggi anche: La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento. Ma il Monaldi non risponde: “Servono valutazioni approfondite” La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale non rispondeL'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del... Una raccolta di contenuti su La famiglia del piccolo Domenico chiede... Temi più discussi: Prima ancora dell’arrivo di un bambino in famiglia, ecco alcuni preziosi consigli del dottor @aferrand , presidente dell’Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria: niente cellulari sotto i 2 anni (lo schermo può aspettare, i momenti veri no); la mamma h; Bimbo giù dalle scale, al vaglio le ricerche sul web della madre indagata per omicidio volontario; Andrea Pinamonti e la moglie celebrano la gravidanza e con una scultura dell'artista napoletana Marcella Loffredo; La prof accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni: Bergamo è sotto choc. Napoli col lutto al braccio contro l'Atalanta: cordoglio per la morte del piccolo DomenicoIn segno di vicinanza alla famiglia di Domenico, il bimbo di 2 anni tragicamente scomparso dopo un trapianto di cuore fallito, il Napoli ha deciso di indossare il lutto al braccio nel match contro l'A ... goal.com Perché il Napoli gioca con il lutto al braccio contro’l’Atalanta nella 26ª giornata di Serie ANapoli in campo con il lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico. Il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia del bimbo scomparso a Napoli dopo il trapianto di cuore. Leggi tutte le n ... fanpage.it “L’Iran deve aprire lo Stretto di Trump. Scusate, di Hormuz...”. Non è una gaffe ma un annuncio, o quasi. Donald Trump si ‘intesta’ lo Stretto di Hormuz, il braccio di mare che l’Iran paralizza nella guerra in corso da un mese. Lo Stretto è fondamentale per il com - facebook.com facebook #Lukaku- #Napoli, continua il braccio di ferro: cosa è successo e cosa può accadere x.com