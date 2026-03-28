La famiglia del bambino di due anni deceduto il 21 febbraio presso il presidio ospedaliero Monaldi ha espresso accuse nei confronti della sanità, affermando che Domenico sia stato già dimenticato. Nel frattempo, la direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha preso posizione, rimanendo in forte contrasto con le dichiarazioni della famiglia. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, evidenziando tensioni tra le parti coinvolte.

AGI - La famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio al presidio ospedaliero Monaldi, e la dirigenza dell’ Azienda Ospedaliera dei Colli divise da una frattura insanabile. Attraverso una lettera aperta firmata dal legale Francesco Petruzzi e indirizzata al presidente della Regione Campania, la famiglia denuncia un clima di gelo istituzionale e "carenze e mancanza di umanità" che avrebbero caratterizzato tanto la fase clinica quanto il periodo successivo alla tragedia. Al centro della disputa non vi è solo l’esito del trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre scorso, ma la gestione del rapporto con i congiunti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La famiglia Caliendo accusa: "Domenico già dimenticato dalla sanità"

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