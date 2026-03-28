Un membro di un partito politico ha annunciato di aver sporto querela contro un magistrato dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social network. La vicenda riguarda un post sul referendum, che ha scatenato reazioni offensive e violente online. L’esponente politico ha deciso di agire legalmente, denunciando le ingiurie ricevute in rete. La questione si inserisce in un quadro di crescente tensione tra esponenti politici e figure della magistratura sui social.

Insulti, ingiurie, espressioni violente. I social network sono purtroppo pieni di oltraggi, soprattutto se qualcuno si azzarda a prendere posizioni politicamente. Ma gli insulti non sono firmati solo da comuni leoni da tastiera. Secondo quanto denunciato dall'europarlamentare di FdI Francesco Torselli le offese sono arrivate anche da un magistrato. Andiamo per gradi. In un video pubblicato sui suoi canali social, l'esponente meloniano ha denunciato di aver ricevuto insulti per aver fatto campagna per il Sì al referendum sulla giustizia. Tra i tanti commenti negativi, uno in particolare: "L'altro giorno ho letto questo commento ad un mio post che invitava a votare Sì il referendum: 'A neuroni come siamo messi? Molto male vedo'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La denuncia di Torselli (FdI): “Offeso sui social da un magistrato per un post sul referendum: lo querelo”

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