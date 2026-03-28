Un politico ha annunciato di aver avviato una querela contro un magistrato dopo aver subito insulti sui social media. L’esponente ha dichiarato di aver incaricato il suo avvocato di procedere legalmente nei confronti del presidente della prima sezione penale della Corte d’Appello di Catania, chiedendo di ascoltare il giudice in un’aula di tribunale riguardo alla condotta del magistrato stesso.

L'europarlamentare fiorentino mostra sui social il commento del magistrato Sebastiano Mignani: "Offeso perché facevo campagna per il referendum" Lo rende noto con un video su Instragram e Facebook, Francesco Torselli, parlamentare europeo fiorention di Fratelli d’Italia, ex consigliere comunale a Palazzo Vecchio e poi regionale. Torselli nel video ha riportato lo screenshot del commento social sotto accusa postato dal magistrato, dove si legge: “A neuroni come siamo messi? Male, molto male vedo”. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A Firenze il più antico caffè d’Italia aveva chiuso. Oggi riapre completamente rinnovato: le foto Bistecca sì, ma solo di carne. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - La denuncia di Torselli (Fdi): "Offeso sui social da un magistrato, lo querelo"

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