Nella situazione attuale di quella che un tempo si chiamava democrazia, si osserva una trasformazione in una forma definita come “pluri-teocrazia”. I cittadini, che un tempo esercitavano il potere attraverso il voto e le istituzioni rappresentative, vengono progressivamente coinvolti in processi di coinvolgimento e influenza che sembrano privilegiare molteplici figure di autorità religiose o spirituali. La situazione si evidenzia come una modifica sostanziale del modello democratico tradizionale.

Sabotare dall’opposizione la buona politica per rubare consenso è come prestare agli avversari una somma a rischio zero, sapendo bene che ti ripagheranno generosamente con la stessa moneta quando sarai tu a cavare le patate dal fuoco nel potere esecutivo. I fascisti che hanno ricevuto in regalo dai comunisti la bocciatura del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, non tarderanno a ripagarli con la stessa moneta quando toccherà ai sinistri occupare la poltrona bollente di Palazzo Chigi. Nel mondo ci sono regimi di tutte le razze. Ma le democrazie sono degenerate in pluri-teocrazie, perché stanno schiavizzando tutti i popoli ex democratici del mondo che continuano a sentirsi sovrani, ma tali non lo sono più nemmeno gli stessi governanti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - La democrazia è ormai degenerata in “pluri-teocrazia”

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