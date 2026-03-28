La decisione di Sophie Codegoni Alessandro Basciano colpo di scena

Nelle ultime ore si è verificato un nuovo sviluppo in un procedimento giudiziario che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, due figure attualmente al centro di un caso che ha attirato l’attenzione dei media. La decisione presa dalla giudice riguarda una fase del procedimento in corso, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle parti coinvolte.

Nuovo sviluppo giudiziario nella vicenda che da mesi tiene banco tra cronaca e gossip, quella che vede protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A distanza di sei mesi dall’applicazione della misura cautelare, il giudice ha deciso di revocare il braccialetto elettronico imposto al dj, aprendo così una nuova fase nel procedimento. La decisione arriva in seguito all’istanza presentata dal legale di Basciano, l’avvocato Leonardo D’Erasmo, che ha portato all’attenzione del tribunale un elemento ritenuto determinante. Secondo quanto emerso, infatti, la recente scelta dell’ex tronista di trasferirsi a pochi metri dall’abitazione milanese dell’ex compagno avrebbe inciso profondamente sulle condizioni che avevano giustificato inizialmente la misura restrittiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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