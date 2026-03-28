La coppia più inaspettata Il bacio e grossa sorpresa anche tra il pubblico

Nella casa di Amici 25, le dinamiche sentimentali stanno sorprendendo il pubblico rispetto alle edizioni precedenti. Tra momenti inaspettati e scoperte, anche il pubblico sta assistendo a sviluppi che rompono gli schemi delle passate stagioni. La relazione tra alcuni concorrenti ha attirato l’attenzione, portando a un bacio che ha generato grande sorpresa tra gli spettatori.

Nella casetta di Amici 25, almeno sul fronte sentimentale, questa edizione si sta muovendo in modo molto diverso rispetto al passato. Se negli anni scorsi il talent aveva spesso acceso dinamiche di coppia finite al centro del racconto quotidiano, stavolta il clima è apparso molto più freddo e discontinuo. Le poche relazioni nate durante il pomeridiano, infatti, non hanno resistito al peso della gara, delle eliminazioni e degli inevitabili scossoni del programma. A rendere tutto ancora più fragile è stato proprio il meccanismo del talent. Riccardo Stimolo ha dovuto fare i conti con la separazione da Maria Rosaria Dalmonte, mentre Plasma ha visto interrompersi il suo legame con Flavia Buoncristiani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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