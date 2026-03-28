La Corte costituzionale ha respinto un ricorso della Cassazione riguardante la detenzione degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Secondo la decisione, chi presenta una domanda di asilo in modo pretestuoso e rappresenta un rischio per la sicurezza può essere trattenuto nel Cpr su disposizione di un questore. La questione riguarda la possibilità di trattenere persone che chiedono protezione internazionale anche se sono soggetti a procedimenti di espulsione.

Solo un giudice può battere un altro giudice. E quando un giudice della Cassazione incontra un giudice della Consulta, il giudice della Cassazione è un giudice sconfitto. Risultato della singolar tenzone tra le toghe: forzare un po’ la mano per trattenere un immigrato delinquente in un Cpr, in attesa di rimpatriarlo, anche nel caso in cui abbia presentato una richiesta d’asilo pretestuosa, è ancora legittimo. È il succo della sentenza di ieri della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile una questione sollevata dagli ermellini a proposito della vicenda di un migrante. Una storia emblematica dello scontro che si è aperto tra la magistratura e il governo, dopo l’inaugurazione dei centri in Albania. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Consulta: lo straniero criminale può stare nei Cpr pure se chiede asilo

Articoli correlati

Chiede asilo in questura ma ha già un'espulsione a carico: egiziano condotto al CprSi è presentato in questura per chiedere asilo ma era già destinatario di un provvedimento di espulsione e quini è stato accompagnato al cpr per il...

Lando Norris risponde a Verstappen: “Nessuno lo obbliga a stare in F1. Se vuole può ritirarsi”Lando Norris risponde pesantemente a Max Verstappen, che aveva creato la nuova generazione di Formula 1.

Approfondimenti e contenuti su La Consulta lo straniero criminale può...

Temi più discussi: La Consulta: il Questore può intervenire sul trattenimento nei Cpr; Migranti, la Consulta sul trattenimento dei richiedenti asilo: Intervenga il legislatore; Il patto Ue sull’immigrazione a rischio incostituzionalità; A scuola un allievo su tre è straniero: insegnanti sui banchi per affrontare la nuova realtà.

La Consulta: il Questore può intervenire sul trattenimento nei CprInvito della Corte Costituzionale al Parlamento: Modificare l'attuale legge per uniformarsi agli obblighi dell'Unione Europea ... tgcom24.mediaset.it

Migranti, la Consulta sul trattenimento dei richiedenti asilo: Intervenga il legislatoreCon la sentenza n. 40 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione ma invita a modificare la normativa per renderla conforme a Costituzione e diritto Ue ... affaritaliani.it

La Consulta dà ragione al Governo Meloni stabilendo che è legittimo trattenere nei CPR anche chi presenta domanda di asilo. Un principio chiaro: la richiesta di protezione internazionale non può diventare uno strumento per aggirare le espulsioni. Si mette u - facebook.com facebook

Wwf denuncia la deriva 'politocentrica' della nuova Consulta: "Regolamento anti-democratico" x.com