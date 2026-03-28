La Consob | Lista Lovaglio votabile

Alla scadenza prevista per il 15 aprile, saranno presenti tutte e tre le liste in vista delle prossime elezioni. Secondo le ultime indiscrezioni, tra le candidature ci sarebbe anche quella denominata

Alla resa dei conti del 15 aprile ci saranno tutte e tre le liste. Secondo le ultime indiscrezioni, i rilievi dell’esposto depositato da Mps a Consob, Bce e Banca d’Italia in merito ai dubbi di legittimità sulla lista presentata dal socio Plt sarebbero risultati «irrilevanti ai fini della validità» secondo fonti dell’autorità di garanzia dei mercati borsistici. Nel corso di una riunione tenutasi nella notte tra giovedì e venerdì dopo il comunicato di mercoledì e le notizie di stampa che riportavano dell’esposto, Consob e Bce avrebbero sollecitato una precisazione da parte della banca senese per chiarire che la presentazione di tutte e tre le liste risulta compatibile e coerente rispetto al quadro normativo di riferimento, in particolare Tuf e Regolamento Emittenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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