La Confessione ospiti del 28 marzo | Pietro Grasso e Massimiliano Gallo

Il 28 marzo, il programma “La Confessione” torna in onda alle 21:30 con Peter Gomez. La trasmissione ospiterà due protagonisti: uno è un ex magistrato e presidente del Senato, l’altro un attore noto per ruoli nel cinema e in televisione. Durante la serata verranno approfonditi aspetti della loro carriera e della loro vita, attraverso interviste biografiche in prima persona.

Come ogni sabato, Peter Gomez torna in prima serata con “La Confessione”, il programma di interviste biografiche che racconta le storie di protagonisti della politica, della cultura e dello spettacolo. L’appuntamento è fissato alle 20.15 su Rai 3, con nuove testimonianze e percorsi di vita raccontati senza filtri. Pietro Grasso racconta la sua carriera. Tra gli ospiti della puntata del 28 marzo ci sarà Pietro Grasso, protagonista di un lungo percorso nelle istituzioni italiane. Nel corso dell’intervista, l’ex magistrato ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera: dagli inizi come procuratore a Palermo fino al ruolo di giudice nel maxiprocesso istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - La Confessione, ospiti del 28 marzo: Pietro Grasso e Massimiliano Gallo Articoli correlati Peter Gomez confessa Massimiliano Gallo e Pietro GrassoPeter Gomez, come ogni sabato, riapre le porte de La Confessione con nuove interviste biografiche a personaggi della politica, della cultura e dello... Massimiliano Gallo a La Confessione di Gomez (Rai3): “La fiction Imma Tataranni è finita? Per Vanessa Scalera sì, non credo cambierà idea”“Vanessa Scalera ha detto che per lei è l’ultima stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Contenuti utili per approfondire Pietro Grasso Discussioni sull' argomento La Confessione 4 - Pietro Grasso: Accettai il Maxiprocesso grazie a mia moglie - Video; Mannocchi a La Confessione di Gomez (Rai3): Beirut come Gaza? L’offensiva israeliana in Libano va presa seriamente. Stiamo alzando la soglia del tollerabile. Pietro Grasso a La Confessione stasera su Rai 3L'ex Presidente del Senato Pietro Grasso a La Confessione in onda stasera su Rai 3. Ospite anche l'attore Massimiliano Gallo. corrierenazionale.it Pietro Grasso ad Arezzo per Scrittori in CircoloLunedì 30 marzo incontro con l’ex presidente del Senato e autore di U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra ... msn.com #LaConfessione sabato 28 marzo, ore 20.20 Rai3. Pietro Grasso, prima procuratore a Palermo, poi giudice nel Maxiprocesso istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, titolare di importanti inchieste di mafia, racconterà la sua carriera nelle istituzioni. - facebook.com facebook