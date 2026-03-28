La comunità trans in piazza | Rivendichiamo il nostro diritto a esistere

Il 31 marzo si celebra il Trans Day of Visibility, una giornata internazionale dedicata alla valorizzazione delle persone trans*. In questa occasione, numerose persone si sono riunite in piazza per chiedere il rispetto dei loro diritti e la possibilità di vivere senza discriminazioni. La manifestazione ha coinvolto diverse associazioni e cittadini che hanno manifestato il loro sostegno e la volontà di far conoscere le proprie storie.

Tutto pronto per il Trans Day of Visibility, la giornata internazionale dedicata alla visibilità e alla celebrazione delle persone trans* che cade ogni 31 marzo. Per l’occasione, Arcigay del Trentino ha organizzato un corteo che partirà da piazza Duomo a Trento e che proseguirà lungo le vie del centro storico della città. La manifestazione si terrà nel pomeriggio di domenica 31 marzo. “Il Trans Day of Visibility è per noi l'occasione per prendere parola nei media, nelle istituzioni e nella società, contrastando invisibilizzazione e stereotipi”, scrivono i vertici di Arcigay del Trentino in una nota. E ancora: “È il momento per celebrare... 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - La comunità trans in piazza: “Rivendichiamo il nostro diritto a esistere” Articoli correlati "Rivendichiamo il diritto di pensare"Un pubblico da grandi numeri è atteso al Pala Bcc Romagnolo (ex Carisport), giovedì 12 marzo alle 21, per l’incontro con Paolo Crepet, medico... La comunità iraniana in piazza a Bari: "Non possiamo restare indifferenti a quanto accade nel nostro Paese"Si tratta della seconda manifestazione dopo quella avvenuta la scorsa settimana in piazza San Ferdinando.