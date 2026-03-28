la classica del ciclismo che ha il nome di una poesia

La corsa ciclistica, storicamente conosciuta come Gent-Wevelgem, ha recentemente adottato il nuovo nome di In Flanders Fields, ispirato a una poesia. La gara si svolge nelle Fiandre e rappresenta una delle classiche più importanti del calendario europeo. La modifica del nome riflette un collegamento simbolico con la tradizione letteraria e il paesaggio del territorio attraversato.

La corsa prima nota come Gent-Wevelgem ora si chiama In Flanders Fields, come una poesia scritta durante la Prima guerra mondiale Ogni primavera molte tra le più importanti corse su strada sono in Belgio. Si inizia già a fine inverno con la Omloop Het Nieuwsblad e si prosegue fino alle due “classiche monumento” belghe: il Giro delle Fiandre e la Liegi-Bastogne-Liegi (sì, dopo aver vinto la Milano-Sanremo Tadej Pogacar punta a vincerle entrambe, di nuovo). Ma prima di queste due classiche monumento ci sono diverse altre corse, in molti casi anche loro note come “classiche”, seppur non monumentali, ognuna delle quali sempre alla ricerca di spunti, strade, muri (salite brevi ma ripide, spesso in pavé) e modi per farsi notare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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