La Cina ha deciso di sospendere le esportazioni di carburante e fertilizzanti, imponendo ai produttori di concentrare la produzione sul mercato interno. La misura, annunciata dal leader cinese, ha già causato ripercussioni su alcuni paesi dell’Europa, oltre a influenzare le relazioni commerciali con Australia e Vietnam. La decisione si inserisce in un quadro di politiche di controllo e regolamentazione delle risorse energetiche e agricole nel paese asiatico.

La crisi nel Golfo Persico ha aperto un secondo fronte che riguarda direttamente le forniture globali di materie prime e prodotti agricoli. Mentre lo Stretto di Hormuz resta bloccato, la Cina ha avviato restrizioni alle esportazioni di prodotti raffinati e fertilizzanti, privilegiando il mercato interno. Le conseguenze dei blocchi dell’export cinese si stanno già facendo sentire in Asia e in Australia, e potrebbero presto toccare anche l’Europa. La National Development and Reform Commission (Ndrc), il principale organismo di pianificazione economica cinese, ha ordinato ai grandi raffinatori statali di sospendere le esportazioni di carburante per aerei, diesel e cherosene. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Cina ferma le esportazioni di carburante e fertilizzanti. Un’altra legnata per l’Europa

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, la diretta: la Cina già in ginocchio? Sospese tutte le esportazioni di carburante

Pronostico Atletico Madrid-Betis: altra legnata in pochi giorniAtletico Madrid-Betis è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Da un lato c’è la...

Altri aggiornamenti su Cina ferma

Discussioni sull' argomento Nikkei e oro in corsa (+3%), giù il petrolio: la Cina blocca i fondatori di Manus dopo l’accordo con Meta; In Iran la guerra non ferma la repressione; Cina agli Usa: Come risolvere la questione taiwanese è un affare interno cinese; Gli investimenti infrastrutturali sono la chiave della crescita della Cina.

Coronavirus, la Cina si ferma 3 minuti a ricorda le vittime, sirene e clacson risuonano per le cittàLa Cina si è fermata per ricordare le oltre 3000 vittime del coronavirus. Il Paese ha osservato 3 minuti di silenzio mentre risuonavano per le strade delle città solo clacson e sirene. Ecco le ... affaritaliani.it

Dopo la pole in Cina, l’italiano della Mercedes si ripete anche a Suzuka e firma la seconda partenza al palo consecutiva. Russell completa la prima fila, poi Piastri e Leclerc. Verstappen, invece, si ferma già in Q2 - facebook.com facebook

Auto, mercato europeo fermo e Cina in crescita: l’allarme dal FORUMAutoMotive dlvr.it/TRgKj1 #AUTO #auto #automotive #FORUMAutoMotive x.com