A vent’anni dal debutto della serie televisiva Hannah Montana, è possibile prenotare un soggiorno presso la casa sulla spiaggia associata alla protagonista attraverso Airbnb. La proprietà è stata resa disponibile per gli ospiti, offrendo loro l’opportunità di alloggiare in un’abitazione riconoscibile per i fan dello show. Tra le caratteristiche della casa, si segnala anche la presenza di un armadio segreto.

A vent’anni dal debutto della serie televisiva Hannah Montana, uno dei fenomeni pop più iconici degli anni 2000, i fan avranno l’occasione di vivere un’esperienza unica: dormire nella celebre casa sulla spiaggia della protagonista. Grazie a una collaborazione tra Disney e Airbnb, la dimora ispirata alla serie è stata trasformata in un alloggio temporaneo prenotabile online. L’iniziativa celebra l’anniversario dello show permettendo agli ospiti di entrare letteralmente nel mondo della popstar interpretata da Miley Cyrus. L’esperienza ricrea molti degli elementi che hanno reso la casa di Hannah Montana uno dei luoghi più riconoscibili della cultura pop televisiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La casa di Hannah Montana esiste davvero: ora puoi dormirci grazie ad Airbnb (e c’è anche l’armadio segreto)

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