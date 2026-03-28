la capsula del tempo

Un disco musicale degli anni Settanta viene descritto come una capsula del tempo, destinata a riportare chi lo ascolta indietro nel tempo e far rivivere le atmosfere di quel periodo. La descrizione suggerisce che il disco possa essere particolarmente significativo per chi ha vissuto da adolescente in quegli anni e desidera rivivere quei momenti.

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