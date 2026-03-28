La Calabria protagonista all’Agrichef Festival 2026 | secondo posto alla finale nazionale a Roma
Alla finale nazionale dell’Agrichef Festival 2026, tenuta a Roma, la Calabria si è piazzata al secondo posto con il piatto
La delegazione regionale sul podio con "Maccarruni non ti scordar di noi" si afferma ambasciatrice della cucina rurale tra tradizione, formazione e innovazione La Calabria si conferma tra le grandi protagoniste dell’enogastronomia italiana, conquistando il secondo posto alla finale nazionale dell’Agrichef Festival 2026, andata in scena a Roma. Un risultato di assoluto prestigio per Cia Agricoltori Italiani della Calabria, che porta sul podio un piatto simbolo della tradizione regionale, capace di raccontare in modo autentico il legame tra territorio, agricoltura e nuove generazioni. Promosso da Turismo Verde- Cia, l’Agrichef Festival... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Contenuti e approfondimenti su Agrichef Festival
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Agrichef Festival 2026, i maccarruni calabresi sul podio https://www.meravigliedicalabria.it/agrichef-festival-2026-i-maccarruni-calabresi-sul-podio/ - facebook.com facebook
La Calabria conquista Roma: ‘Maccarruni non ti scordar di noi’ sul podio dell’Agrichef Festival 2026 x.com