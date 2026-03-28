All’interno dell’esercito ucraino si verificano tensioni tra i comandanti più anziani, guidati da Syrsky, e gli ufficiali più giovani appartenenti alla Generazione Z. La guerra, oltre alle operazioni militari, coinvolge anche dinamiche di confronto tra diverse generazioni di militari, riflettendo un cambiamento nel modo di affrontare i conflitti e le strategie di comando.

La guerra in Ucraina non si combatte esclusivamente con sciami di droni, artiglieria pesante e trincee fortificate. Esiste un secondo campo di battaglia, invisibile ma altrettanto letale, che sta determinando le sorti del conflitto: quello dottrinale e generazionale. Da un lato c’è una nuova leva di ufficiali operativi addestrati dalla NATO e fautori del Mission Command: una filosofia che delega l’iniziativa ai subordinati, puntando sull’adattabilità. Dall’altro sopravvive la vecchia guardia dei generali, ancorata a una centralizzazione estrema e a una gestione del fronte ridotta a un freddo calcolo matematico. Il paradosso drammatico che sta consumando le Forze Armate Ucraine (AFU) si annida esattamente in questa faglia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La battaglia dentro l’esercito ucraino: Syrsky e la vecchia guardia “contro” gli ufficiali della Generazione Z

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