Dopo un lungo periodo di inattività a causa di un infortunio, Kulusevski ha dichiarato di vedere ora un possibile ritorno in campo. Il giocatore ha espresso maggiore fiducia nelle proprie condizioni fisiche, affermando di sentirsi meglio e di essere convinto di poter riprendere l’attività agonistica. Le sue parole arrivano dopo settimane di attesa e di aggiornamenti sul suo stato di salute.

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© Calcionews24.com - Kulusevski svela: «Ritorno in campo? Finalmente vedo la luce. Sono convinto, mi sento meglio»

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