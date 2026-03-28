Klaudia Pepa | Ad Amici tornerei subito I giovani ballerini voglio guadagnare tanto e lavorare poco

Klaudia Pepa, attualmente nel cast di Canzonissima, ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha parlato del suo ritorno ad Amici, affermando di volerci tornare subito. Ha commentato anche le sue aspirazioni di carriera, dichiarando di desiderare di guadagnare molto e lavorare poco. La ballerina ha affrontato questi argomenti in modo diretto, senza riferimenti a motivazioni o implicazioni personali.

Ora nel cast di Canzonissima, Klaudia Pepa affronta i temi caldi della sua carriera in quest'intervista a Fanpage.it: il passaggio da Mediaset alla Rai, il desiderio mai sopito di tornare ad Amici e la difesa del rigore fisico nella danza classica. Ma è sui giovani che è più dura: "Vedono la danza come un hobby. Spesso sono troppo protetti dalle famiglie e vogliono tutto velocemente". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Valentina torna ad Amici 25 dopo una settimana, è la prima volta che succede: “Voglio arrivare alla fine”Valentina Pesaresi ha deciso di tornare ad Amici 25 dopo una settimana lontana per chiarire alcuni dubbi sul suo percorso. Ad Amici la prof Peparini elimina un’altra allieva, la rabbia di Giorgia: “Ho rinunciato a tanto per stare qui”Dopo l'eliminazione di Paola, la prof Veronica Peparini ha scelto di interrompere anche il percorso di Giorgia nella scuola. Carola Puddu, l’esperienza ad Amici #everland #podcast #lisolachecè Aggiornamenti e notizie su Klaudia Pepa Argomenti discussi: Klaudia Pepa: Ad Amici tornerei subito. I giovani ballerini voglio guadagnare tanto e lavorare poco; Klaudia Pepa dall’Albania a Canzonissima: La danza è casa. Klaudia Pepa, la stella di Amici firma la regia di 'Garrison's Christmas Show': mix di emozioni e magia al Teatro della Corte di OsoppoKlaudia Pepa, in veste di regista e coreografa, torna al Teatro della Corte di Osoppo, Udine con un nuovo spettacolo intitolato Garrison's Christmas Show. L'appuntamento è fissato per il 13 dicembre ... ilgazzettino.it