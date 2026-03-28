Il pilota italiano ha conquistato un’altra pole position in Giappione, confermando la sua presenza tra i protagonisti della stagione. La sessione di qualifiche si è conclusa con tempi record, permettendogli di partire davanti a tutti nella prossima gara. La competizione si avvicina rapidamente, e il pilota si prepara a scendere in pista per la sfida successiva.

Bologna, 28 marzo 2026 – Il sogno di Kimi Antonelli non si ferma, anzi continua a vele spiegate. La fama di predestinato per il 19enne pilota bolognese sembra proprio azzeccatissima visto che ha conquistato la seconda pole position (consecutiva) della carriera nel terzo appuntamento del mondiale 2026 di Formula 1 in Giappone, bissando quella già ottenuta a Shanghai in Cina, occasione in cui vinse anche il suo primo Gran Premio. Kimi: "Sono molto contento, ora la gara”. Assieme a lui a Suzuka partirà in prima fila il compagno di squadra George Russell, mentre dietro si sono piazzati Oscar Piastri con la McLaren e la Ferrari di Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli, il sogno del predestinato continua. Altra pole in Giappone: “Incredibile, ora testa alla gara”

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Kimi Antonelli in pole nel Gp del Giappone 2026. Alle sue spalle Russell. Quarto LeclercKimi Antonelli continua a fare la voce grossa anche nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

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Pole abbastanza netta di Kimi Antonelli a Suzuka, rispunta Piastri davanti alle Ferrari. Nelle prime 3 qualifiche il problema più significativo della Ferrari é che non riesce a migliorare quei 3 decimi tra Q2 e Q3 #AutoRacer x.com