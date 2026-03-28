Un’indiscrezione di mercato riguarda il possibile interesse del Milan per un attaccante, con particolare attenzione alla clausola rescissoria presente nel suo contratto. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i dirigenti rossoneri, che stanno valutando alternative. Nel frattempo, un dirigente di un club rivale ha modificato i piani e sta puntando a un altro giocatore per rinforzare l’attacco.

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© Calcionews24.com - Kean Milan, la clausola spaventa i rossoneri? Tare cambia obiettivo per l’attacco!

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Abbiamo ancora dubbi su chi sia meglio tra Kean e Retegui! #italia #acmilan - facebook.com facebook

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