Juventus Tuttosport Occhi su Ostigard per la difesa

Secondo Tuttosport, la Juventus ha iniziato i primi contatti esplorativi per il difensore Ostigard, considerato un obiettivo concreto. La società si sarebbe interessata al giocatore sulla base delle sue qualità atletiche e della leadership dimostrata nel corso di questa stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

Tuttosport riporta che la Juventus ha avviato i primi contatti esplorativi per Ostigard, diventato un obiettivo concreto grazie alla sua affidabilità atletica e alla leadership mostrata in questa stagione. Sullo sfondo si profila un possibile duello con l’Inter, anch’essa interessata al calciatore. Ostigard nel mirino della Juventus Leo Ostigard è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tuttosport “Occhi su Ostigard per la difesa” Articoli correlati Juventus, occhi su Leo Ostigard del Genoa per la difesaSecondo quanto riportato da Romeo Agresti, la Juventus sta monitorando, tra tanti nomi, il difensore norvegese Leo Ostigard del Genoa. Leggi anche: Calciomercato Genoa: anticipato il riscatto di Ostigard, occhi su Villalba. Ma c’è un addio, tutti i movimenti rossoblù Una selezione di notizie su Juventus Tuttosport Occhi su Ostigard... Temi più discussi: Gli occhi della Juve sul Sinigaglia: il Como di Fabregas tenta la fuga Champions su Spalletti; Dai complimenti di Vialli agli occhi di Spalletti: Anghelè corre con la Juve dei grandi!; Juve Next Gen, occhi sulla post season: ufficiali le date di playoff e playout di Serie C; Buffon e la Juve di Spalletti: Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Sulla lotta Champions... Tuttosport - Juventus, occhi su Keinan Davis: i numeri della sua stagione e la posizione dell'UdineseL'attaccante inglese sarà uno spauracchio nel match di questa sera, ma nei prossimi mesi potrebbe diventare un concreto obiettivo di mercato. msn.com Juventus, rivoluzione in attacco: occhi su LewandowskiJuventus, rivoluzione in attacco: occhi su Lewandowski La Juventus prepara una vera rivoluzione offensiva: non solo il rinnovo di Dusan Vlahovic e il ritorno di ... tuttojuve.com Ex Juventus, Kulusevski non gioca da 10 mesi: 'Vedo la luce. Ci sono cose che forse non si verranno mai a sapere' - facebook.com facebook JuventusFC x.com