Juventus | Spalletti verso il rinnovo

La Juventus ha deciso di proporre un contratto biennale a Luciano Spalletti, che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2028. La decisione arriva dopo le trattative per il rinnovo e la volontà di confermare l’allenatore sulla panchina del club. La firma dell’accordo è prevista nei prossimi giorni.

La Juventus è pronta a blindare Luciano Spalletti con un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. L’accordo, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza il 28 marzo 2026, dovrebbe essere firmato prima di Pasqua, dopo gli ultimi dettagli da limare nella prossima settimana tra il tecnico e il CEO Damien Comolli. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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