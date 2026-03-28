Juventus | Spalletti accordo definitivo

La Juventus ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo con Luciano Spalletti per il prolungamento del contratto. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha firmato l’intesa con l’allenatore per continuare la collaborazione. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo né sulla durata del nuovo contratto.

La Juventus e Luciano Spalletti sono arrivati all’accordo definitivo per il prolungamento del contratto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di sabato 28 marzo 2026, il rinnovo biennale fino al 30 giugno 2028 è a un passo dalla firma ufficiale, che dovrebbe arrivare entro Pasqua o immediatamente dopo. L’ingaggio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti, accordo definitivo Articoli correlati Mateta Juventus, accordo definitivo sull’ingaggio: ecco che cosa manca per chiudere definitivamente la trattativaGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. En-Nesyri Juventus, accordo definitivo raggiunto: oggi può essere la giornata decisiva per l’arrivo a TorinoCalciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. SPALLETTI JUVE, È FATTA: ACCORDO TOTALE RAGGIUNTO! Una selezione di notizie su Juventus Spalletti accordo definitivo Temi più discussi: Strategia dell'Atletico per Nico: non saranno raggiunte le presenze per il riscatto; L'Atletico Madrid vuole ridiscutere l'accordo con la Juve per Nico Gonzalez; Juventus-Vlahovic, rinnovo vicino: c’è la svolta; Juventus, doppio rinnovo: Vlahovic + Spalletti, svelate le cifre. Spalletti, rinnovo con la Juventus vicino: accordo 2028 e 70 milioni per il mercatoLuciano Spalletti e la Juventus insieme a lungo. Quanto? Almeno un altro paio d'anni. L'ex allenatore del Napoli, nonché già Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, è sotto contratto con i bianc ... msn.com Juventus, settimana decisiva per il rinnovo di Spalletti: firma vicina ma servono garanzie sul mercatoJuventus, settimana decisiva per il rinnovo di Spalletti: firma vicina ma servono garanzie sul mercato Settimana chiave in casa Juventus: è quella che può portare alla ... tuttojuve.com Se Vidal si mette a fare da agente per la Juve... portaci un centrocampista Arturo #juventus #mercato #vidal - facebook.com facebook #Ramazzotti suona la carica Le sue parole sulla #Juventus x.com