Teun Koopmeiners ha disputato una partita con la nazionale olandese, fornendo un assist e dimostrando una buona prestazione nel ruolo inedito. Alla Juventus, invece, ha incontrato difficoltà e fatica a rendere al meglio. La sua prestazione con la maglia olandese ha attirato l’attenzione, mentre il suo rendimento in club sembra meno soddisfacente in questo momento.

Koopmeiners brilla con l’Olanda: assist e grande prova nel ruolo inedito, mentre alla Juve fatica Teun Koopmeiners ha ritrovato brillantezza con la maglia dell’Olanda. Il centrocampista della Juventus è stato tra i migliori nella vittoria per 2-1 degli Oranje contro la Norvegia in amichevole, fornendo un assist e disputando una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Koopmeiners brilla in nazionale con l’Olanda

Articoli correlati

Juventus, Locatelli brilla in nazionale: i numeri contro l’IrlandaLocatelli domina il centrocampo: l’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord e vola in finale playoff L’Italia di Gennaro Gattuso supera senza particolari...

Leggi anche: Koopmeiners si rilancia con l’Olanda: assist per Van Dijk ed ottima prestazione contro la Norvegia. La sua partita

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Koopmeiners brilla in...

Temi più discussi: Pagelle Juve: Bremer in affanno, Conceicao brilla, serata da incubo per Locatelli; Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Muric strepitoso, Yildiz brilla. Bremer da matita rossa; Koopmeiners brilla con l'Olanda: come è andata la sua partita contro la Norvegia.

Koopmeiners: La posizione in cui ho giocato ieri mi si addiceTeun Koopmeiners ha giocato dal primo minuto nella sfida amichevole tra l'Olanda e la Norvegia, nella quale ha fornito anche un assist. Il centrocampista della Juventus ha giocato come ... tuttojuve.com

Juventus, Spalletti ha detto sì: durata contratto, ingaggi, mercato e nuovo ruolo KoopmeinersRinnovo prima di Pasqua, due anni ancora alla Juventus per l'ex ct Spalletti che sogna i nuovi acquisti e pensa a cambiare posizione al centrocampista orange dopo averlo visto in Nazionale ... sport.virgilio.it

Ex Juventus, Kulusevski non gioca da 10 mesi: 'Vedo la luce. Ci sono cose che forse non si verranno mai a sapere' - facebook.com facebook