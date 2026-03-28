Juventus emissari della Juve a Varsavia per Lewandowski

La Juventus ha inviato rappresentanti a Varsavia per seguire da vicino le prestazioni di Lewandowski. La società sta considerando un possibile trasferimento dell’attaccante e ha avviato contatti con il suo entourage. La trattativa si svolge in un clima di riservatezza e non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali o accordi raggiunti. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.

La Juventus valuta il colpo Lewandowski La Juventus sta valutando seriamente un colpo di grande classe ed esperienza per l’attacco nella prossima estate 2026: Robert Lewandowski è diventato una pista concreta, un’operazione che potrebbe ricordare il colpo “alla Modric” del Milan nell’estate precedente. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, emissari della Juve a Varsavia per Lewandowski Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Holm, emissari a Varsavia per Lewandowskidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Lewandowski alla Juve, emissari bianconeri a Varsavia per valutare la sua condizione. Il punto sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Lewandowski alla Juve, i dirigenti bianconeri sono volati a Varsavia per valutare la condizione fisica del bomber. Contenuti utili per approfondire Juventus emissari della Juve a Varsavia... Temi più discussi: Emissari della Juventus in Polonia per osservare Robert Lewandowski; Schira: 'Emissari della Juve a Genoa-Udinese per vedere Norton-Cuffy'; Juventus, sogno Lewandowski per l'attacco: emissari di Comolli ieri a Varsavia per il bomber; Balzarini: Lewandowski-Juve? I gol li ha sempre fatti, non vedo perché no…. Gramellini: 'La Juve ha avvicinato gli agenti di Lewandowski per capire la disponibilità'L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del reparto offensivo della Juventus ha detto: La società bianconera vuole a tutti i costi regalare a Lucian ... it.blastingnews.com Schira: 'Emissari della Juve a Genoa-Udinese per vedere Norton-Cuffy'Il terzino destro sarebbe un pallino del ds bianconero Ottolini e potrebbe accendere il mercato della Juve di giugno ... it.blastingnews.com Juventus want to sign Robert Lewandowski. (Source: Gazzetta dello Sport) x.com Ex Juventus, Kulusevski non gioca da 10 mesi: 'Vedo la luce. Ci sono cose che forse non si verranno mai a sapere' - facebook.com facebook