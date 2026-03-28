Joselu addio Qatar | c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà

L’attaccante ex Real Madrid ha annunciato l’addio al campionato in Qatar e ha scelto la sua prossima squadra. La decisione riguarda il suo futuro calcistico a partire dalla prossima stagione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla nuova destinazione. La notizia si inserisce nel contesto dei trasferimenti di calciatori internazionali in questa finestra di mercato.

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