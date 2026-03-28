Durante il Gran Premio delle Americhe a Austin, in Texas, Jorge Martin ha superato Bagnaia all’ultimo giro della Sprint Race valida per il Mondiale 2026 di MotoGP. Lo spagnolo ha commentato che vincere e cadere nel giro d’onore rappresenta un’altra esperienza, sottolineando l’importanza della gomma. La gara si è conclusa con un sorpasso finale che ha portato Martin alla vittoria.

Il ruggito di Jorge Martin. Lo spagnolo ha beffato Bagnaia all’ultimo giro in occasione della Sprint Race valida per il GP delle Americhe, appuntamento numero tre del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana sul tracciato di Austin, in Texas. Prova di grande cuore per l’iberico, il quale ha approfittato dell’uscita di scena di Marco Bezzecchi mettendoesi in scia del ducatista, fino a passarlo nella sezione finale del tracciato. Al terzo posto si é invece attestata la KTM di Pedro Acosta. Letteralmente pazzo di gioia, il centauro dell’Aprilia ha commentato a caldo quanto fatto: “ Vincere è una cosa, ma vincere e cadere nel giro d’onore è tutt’altra storia – ha detto divertito Martin dopo la caduta durante l’impennata – Sono molto grato di stare bene e di non essermi fatto male. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin: “Vincere e cadere nel giro d’onore è un’altra storia. Gomma fondamentale”

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