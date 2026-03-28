Jokic così esageri! Tripla da centrocampo sulla sirena

Nella notte tra il 27 e il 28 marzo, la NBA ha visto diverse giocate spettacolari. Tra queste, al terzo posto della classifica si trova un canestro da centrocampo realizzato da Nikola Jokic sulla sirena del terzo quarto. L’azione, avvenuta al minuto 0.39 di un video, ha contribuito alla rimonta dei Denver Nuggets nella partita contro gli Utah Jazz.

La Top 5 delle giocate Nba della notte tra il 27 e il 28 marzo: al terzo posto (minuto 0.39 del video) il canestro da centrocampo di Nikola Jokic sulla sirena del terzo quarto che ha dato ai Denver Nuggets la spinta per rimontare e vincere contro gli Utah Jazz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jokic, così esageri! Tripla da centrocampo sulla sirena Articoli correlati Una tripla di Toia sulla sirena regala due punti d’oro al Centro Tecnico BMUna serata da brividi al Palasport Estra, dove il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo conquista una vittoria pesantissima superando GranTorino... Doncic contro Jokic: show da doppia tripla doppia, vincono i Lakers. Wemby fa la differenzaWembanyama imperversa per il successo di San Antonio su Charlotte, Sacramento confeziona la sorpresa vincendo a casa Clippers che perdono per... Tutti gli aggiornamenti su Jokic così esageri Tripla da... Jokic firma un'altra tripla doppia, i Timberwolves mettono fine al digiuno a BostonNikola Jokic continua a lasciare il segno nella storia della NBA: il centro serbo ha guidato i Denver Nuggets alla vittoria per 128?112 sui Portland Trail Blazers, mettendo a referto la sua ventottesi ... it.blastingnews.com Jokic ancora tripla doppia, Denver domina i Portland TrailBlazersNikola Jokic guida la serata in tripla doppia, l’attacco di Denver coinvolge sette giocatori in doppia cifra, lasciando Portland senza risposte reali. pianetabasket.com