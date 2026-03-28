Jiri Lehecka chi è l'avversario di Sinner al Miami Open | fisico scolpito e dna dello sportivo

Jiri Lehecka affronterà Jannik Sinner nella finale del Miami Open 2026. È alla sua settima finale nel circuito ATP e si appresta a raggiungere la posizione numero 14 nella classifica mondiale. Oltre al tennis, ha seguito studi di psicologia e storia contemporanea. È riconosciuto anche per il suo fisico ben allenato, che si nota in modo evidente.

Jiri Lehecka sarà l'avversario di Jannik Sinner nella finale del Miami Open 2026. Il tennista ceco diventerà numero 14 ATP, disputerà la settima finale e nella vita extra tennis ha seguito corsi di psicologia e storia contemporanea, ma è noto pure per il suo fisico scolpito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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