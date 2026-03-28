Jashari | Come si fa a rifiutare il Milan? Ecco com’è andata la trattativa col Bruges

Ardon Jashari ha spiegato come si è svolta la trattativa tra il suo club e il Bruges durante l’estate, raccontando i passaggi principali e le comunicazioni tra le parti. L’intervista svela dettagli sui negoziati e le strategie adottate, senza entrare in valutazioni personali o opinioni. La conversazione si concentra sui fatti relativi alla trattativa e sulle modalità con cui si è arrivati alla conclusione.

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari è stato intervistato da 'Il Foglio' e tra i vari temi, lo svizzero si è soffermato particolarmente nel raccontare come è andata la lunga trattativa estiva tra il Milan e il Club Brugge, tra aneddoti inediti e le emozioni che ha provato in quel periodo. Ecco, di seguito, le sue parole. "Me lo ricordo bene quel periodo, avevo terminato la stagione con il Bruges vincendo la Belgian Cup, ed ero tra i calciatori più forti in rosa. Il club non voleva assolutamente cedermi, la sua posizione era chiara nei miei confronti. Io parlavo ogni giorno con il mio agente, sapendo del forte interesse del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jashari: “Come si fa a rifiutare il Milan? Ecco com’è andata la trattativa col Bruges” Articoli correlati Milan, Jashari: “Allegri un maestro. I miei obiettivi”. Poi tutti i retroscena sulla trattativa estiva"Me lo ricordo bene quel periodo, avevo terminato la stagione con il Bruges vincendo la Belgian Cup, ed ero tra i calciatori più forti in rosa. Milan, così Jashari post Como: “Meglio oggi che all’andata. Ora guardiamo alla prossima”Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto...