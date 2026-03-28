Jannik Sinner ha superato Alexander Zverev in semifinale al Masters 1000 di Miami 2026, con i punteggi di 6-3 e 7-6 (7-4). Con questa vittoria, l’italiano si è guadagnato la finale del torneo. Alla fine del match, ha mostrato un gesto particolare, che ha attirato l’attenzione. Il torneo prosegue con la finale prevista nei prossimi giorni.

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale al Masters 1000 di Miami 2026. L’azzurro ha battuto in semifinale Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), conquistando l’accesso alla finale.La partita è stata intensa e di alto livello. Nel primo set Sinner ha annullato una palla break iniziale, ha cambiato marcia aumentando profondità e ritmo, ha strappato il servizio al tedesco e ha chiuso 6-3 con grande controllo. Nel secondo set la sfida si è fatta più equilibrata: Zverev ha provato a sfruttare qualche imprecisione al servizio di Sinner, ma non è mai riuscito a concretizzare. Si è arrivati al tie-break, dove un errore pesante di Zverev sul 4-4 ha permesso a Sinner di prendere il mini-break decisivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner schianta Zverev e vola in finale a Miami: clamoroso gesto alla fine del match

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